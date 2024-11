Meteo, irrompe il generale inverno: il giorno in cui scatta il freddo polare (e quanto dura)

16 novembre 2024 a

Temperature sopra la media in questa prima metà di novembre? Bene, presto cambierà tutto. Infatti, come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito personale, un assaggio d’inverno è alle porte: il quadro meteorologico in Italia è pronto a cambiare radicalmente, con freddo e neve che faranno la loro comparsa già nei prossimi giorni. Tuttavia, per il momento, il weekend rimarrà ancora sotto il segno di condizioni prevalentemente asciutte e temperature più miti rispetto a quelle che ci aspettano.

Stando a quanto suggerito dagli ultimi modelli meteorologici, l’irruzione del vero inverno si farà sentire intorno al 20-21 novembre. Sarà allora che una massa di aria gelida di origine polare si abbatterà sul continente europeo, coinvolgendo anche l’Italia e portando con sé un netto calo delle temperature e condizioni di maltempo diffuse.

L’arrivo dell’aria polare avrà un impatto significativo su tutto il territorio nazionale. Le temperature crolleranno bruscamente, portandosi al di sotto della media stagionale e toccando valori più consoni al mese di dicembre. Questo raffreddamento sarà accompagnato da un’intensa ondata di maltempo, con piogge sparse che interesseranno gran parte del Paese. La neve sarà protagonista soprattutto sulle Alpi, dove i fiocchi scenderanno fino a quote inferiori ai 1000 metri, con accumuli che potrebbero raggiungere i 20 centimetri in alta quota. Non è escluso che si verifichino nevicate anche sul versante adriatico dell’Appennino Centrale, sebbene a quote più elevate.

Insomma, per metà della prossima settimana sarà inverno, duro e puro. Ma questa fase di freddo intenso e nevicate sembra destinata a durare poco. Tra il 24 e il 28 novembre, infatti, si prevede il ritorno di correnti atlantiche più miti. Queste, pur portando nuovo maltempo, determineranno un graduale rialzo delle temperature, segnando una breve tregua dal rigore invernale. In ogni caso, i modelli meteorologici a medio periodo suggeriscono cambi repentini delle temperature e degli scenari. Un consiglio? Non fate cambi d'armadio troppo radicali.