Margaret Spada, testimonianza-choc dell'ex di Colpo Grosso: "In 5 minuti e senza analisi"

"Ho visto una ragazza su TikTok, molto bella, che sponsorizzava questo dottore. Decido di consultarlo e lui voleva operarmi dopo cinque minuti. Sono scappata". Così Nadia Visintainer, fotomodella e showgirl ex ragazza Cin Cin di Colpo Grosso, è intervenuta in collegamento alla trasmissione Ore 14 su Rai 2 per parlare del caso Margaret Spada, la ragazza che è morta dopo essersi sottoposta a una rinoplastica. Nadia ha raccontato al conduttore Milo Infante la sua esperienza con lo studio romano Procopio.

"Ho sempre sognato un naso più a punta - ha spiegato Nadia - e così prendo un appuntamento. La struttura è molto bella, sul citofono c’è solo il nome del dottore, una volta dentro incontro il professore più giovane che mi presenta anche il padre, lo zio e la madre che - ha poi aggiunto - vengono definiti tutti chirurghi".

Si sottopone a rinoplastica, Margaret Spada muore a 22 anni: tragedia a Roma

"Dopo qualche chiacchiera - ha continuato - il dottore mi dice ‘se vuoi ti faccio subito l’intervento, ho un buco’ e mi dice la cifra. Io gli spiego che avevo avuto un cancro sei anni prima e chiedo se dovevo fare analisi ma lui risponde che l’intervento è come andare dal dentista, senza neanche i tamponi, e ripete di entrare in studio dove mi avrebbe operato immediatamente. Io allora - ha concluso - mi sono inventata delle scuse e non sono più tornata".