Maurizio Landini, il leader sindacale è fuori di Meloni

L’attesa di Maurizio Landini è essa stessa Maurizio Landini. Tu stai lì ad aspettare che lui ne spari una grossa: ma, mentre attendi, lui ne ha già sparata una ancora più grossa. Sempre più laterale nella vita reale italiana, ma sempre più pompato dai media. Sempre più povero di rappresentanza sociale, ma con il posto fisso (ultragarantito) in tv e sui giornali che lo intervistano per farsi dare la linea.

Linea – ahinoi – sempre più scombiccherata ed estremista, oltre che tecnicamente irresponsabile. Nei due sensi di quest’ultimo aggettivo: irresponsabile sia per la leggerezza con cui il capo della Cgil accende fuochi, sia perché nessuno gliene chiede conto. Semmai, è convocato dai media con lo spirito con cui ci si rivolge a un teatrante che metterà in scena un numero collaudato: una strillata generica contro il governo, una piazzata in favore di telecamera, il colletto della camicia aperto con sotto ben visibile la maglia della salute per far vedere che il nostro eroe non si è imborghesito nemmeno nell’abbigliamento. (...)

