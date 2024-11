Torino, affoga e uccide la figlia di 10 mesi e poi tenta il suicidio: l'orrore scuote la città

Foto: Lapresse

22 novembre 2024 a

a

a

A Nole, un piccolo centro del Basso Canavese che fa parte della città metropolitana di Torino, una donna ha ammazzato sua figlia di 10 mesi e poi ha tentato di suicidarsi. Secondo quanto apprende LaPresse da fonti qualificate, la donna avrebbe annegato la bambina nella vasca da bagno, nella loro casa nel centro della cittadina nel Canavese. Subito dopo la donna avrebbe provato a togliersi la vita colpendosi al petto con un coltello da cucina ed è stata trasportata in elisoccorso a Torino in gravi condizioni. ​Le forze dell'ordine sarebbero state allertate dal padre che avrebbe tentato invano di rianimare la neonata. La piccola sarebbe stata trovata in una vasca. Sul posto gli agenti della Polizia Locale e il personale sanitario 118. Al momento in zona sono presenti diverse pattuglie dell'Arma per tutte le indagini di rito.