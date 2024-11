Torino-Lamezia, "urla e pianti, qualcuno ha vomitato": l'aereo gira in tondo, panico a bordo

23 novembre 2024 a

Decolla alle 8.20 da Torino Caselle e torna al punto di partenza dopo soli 32 minuti di viaggio: è successo mercoledì 20 novembre a un volo di Ryanair che avrebbe dovuto compiere la tratta Torino-Lamezia. Qualcosa però è andato storto. E di conseguenza ci sono stati pianti, urla e panico a bordo. "Continuavamo a viaggiare, eppure sullo sfondo continuavamo a vedere la Mole e le Alpi - ha raccontato uno dei passeggeri al Corriere della Sera -. È in quel momento che mi sono allarmato".

Una volta decollato, l'aereo avrebbe continuato a girare sopra Torino. Dopo il quinto giro, i passeggeri avrebbero cominciato a impanicarsi: "Inizialmente non è arrivata nessuna spiegazione, l’equipaggio ci ha solamente chiesto di allacciare le cinture di sicurezza - ha proseguito il viaggiatore -. Qualcuno urlava per la paura di morire, qualcun altro piangeva e tanti hanno anche vomitato. Scene che hanno suggestionato chi inizialmente era tranquillo e ha iniziato a temere per la propria vita".

All'origine dell'imprevisto ci sarebbe stato un problema tecnico. Durante il volo, infatti, sarebbero saltate le comunicazioni con la torre di controllo. E il pilota a quel punto ha seguito le procedure previste in questi casi. Ad alimentare la paura durante il volo, poi, sarebbero state anche alcune forti turbolenze e vuoti d'aria. Per fortuna, comunque, non ci sono state conseguenze. L'aereo è decollato di nuovo alle 11:15, anche se in molti hanno deciso di non partire più.