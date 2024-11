SS 131, il carro funebre si schianta contro un'auto e si ribalta: che fine ha fatto la bara

28 novembre 2024 a

Un carro funebre che stava trasportando una bara per un funerale si è ribaltato. La vettura, infatti, ha impattato con un'altra auto. Ma per fortuna non ci sono stati feriti gravi. E la bara non ha riportato grossi danni. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30 di oggi, mercoledì 27 novembre, al chilometro 78 della strada statale 131 Dcn, poco dopo monte Pizzinnu, vicino a Siniscola (Nuoro).

Sul posto sono subito arrivate le forze dell'ordine, le squadre dell’Anas e i Vigili del Fuoco. La salma è stata subito rimossa dal mezzo e trasportata su un'altra auto. Il tratto di strada in direzione Olbia è stato chiuso e i veicoli sono stati deviati lungo percorsi alternativi. Come si può benissimo vedere dalle immagini dell'incidente diffuse in rete, si può notare il mezzo ribaltato e con i vetri infranti, anche quello della parte posteriore, dove solitamente vengono trasportate le bare che contengono le salme dei defunti.

Si tratta del secondo incidente avvenuto in pochi giorni sulla stessa strada del Nuorese. Nella mattinata di lunedì 25 novembre tre veicoli si sono scontrati nel restringimento sulla Statale 131 Dcn al chilometro 96 in direzione Olbia, sempre nel territorio di Siniscola. Ma in quel caso si sono registrati tre feriti in condizioni gravi.

