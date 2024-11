Salerno, cade un albero nel campus dell'Università: ecco il bilancio

30 novembre 2024 a

a

a

Grave incidente nel campus dell'Università di Salerno a Fisciano, nei pressi della facoltà di Ingegneria: un grosso albero di pino, dell'altezza di circa 15 metri, è caduto ferendo cinque persone di cui tre in maniera grave. Si tratta di un 20enne, un 48enne e un 25enne. Uno di loro avrebbe riportato fratture al cranio e al bacino. Tutti sono stati prontamente trasportati all'ospedale San Leonardo di Salerno in codice rosso.

A far crollare l'albero potrebbe essere stato il forte vento che fin dalla mattinata di oggi, sabato 30 novembre, ha sferzato la zona. Sul posto, per prestare soccorso, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, oltre al personale del 118. In alcuni casi, i pompieri sono stati costretti a tagliare dei rami per permettere ai medici di avvicinarsi ai ragazzi feriti e prestare loro le cure necessarie. Poi dopo l'incidente, mentre si svolgevano le operazioni di messa in sicurezza dell’area, l’Università ha deciso di sospendere lezioni e corsi in programma oggi. Intanto, sul caso indaga la polizia.

"Quell'albero era pericolante sin dallo scorso febbraio": hanno denunciato gli studenti, come riportato dal sito d'informazione locale SalernoToday. Secondo alcune testimonianze, inoltre, l'albero in questione avrebbe presentato già da tempo pendenze anomale.