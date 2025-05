Campania, disastro dei sindaci rossi: spiagge piene di immondizia

Anzitutto cambiatele il nome: da spiaggia delle Monache a lido dei cafoni. Tanto di suore se ne incrociano pochine da secoli, nella piccola baia incastonata tra Mergellina e la collina di Posillipo, a Napoli; ma di scostumati e zotici se ne vedono in gran numero, soprattutto d'estate. E, in occasione dei bollori del Primo Maggio, ci son state le prove generali di quella che sarà la stagione balneare più “tamarra” degli ultimi anni. Centinaia di uomini, donne, bambini, anziani e qualche cane si son riversati, come un fiume in piena, sulla lingua di sabbia bollente trasformandola in una distesa di carne sudaticcia e impiastricciata prima e in una discarica a cielo aperto poi. Le immagini sono emblematiche: spazzatura ovunque. Bottiglie vuote, resti di pranzi e libagioni consumati sotto il sole cocente, cartacce, mozziconi di sigarette, finanche pannolini e un paio di ombrelloni ormai inservibili.

VERGOGNA

Una vergogna di cui bisogna dividere la responsabilità tra amministratori locali e giudici del Tar della Campania. I primi hanno confuso il caos straccione delle pizze fritte e dei babà consumati in piedi in ogni angolo del centro storico per una rinascita turistica che non porta sviluppo né occupazione (vogliamo parlare dei b&b che hanno cannibalizzato il mercato residenziale e delle rosticcerie che stanno scalzando librerie e luoghi di cultura?). I secondi, invece, hanno recentemente bocciato il piano comunale che prevedeva il numero chiuso nelle spiagge pubbliche. Una delle pochissime eredità positive del Covid che aveva impedito, negli ultimi quattro anni, scene di delirio e di volgarità come quelle di due giorni fa. Il Tribunale amministrativo però ha dato ragione ai sedicenti “Comitati per il mare libero, gratuito e pulito” che si sono lamentati del meccanismo di prenotazione obbligatoria per l’accesso alla battigia. E questo perché, secondo le toghe, sarebbe stato penalizzante, per i minorenni non accompagnati e per le famiglie a basso reddito, il divieto di poter opzionare solo tre ingressi settimanali. È veramente ingiusto non andare al mare tutti i giorni, o no?