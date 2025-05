Torino, accoltellato al cuore in strada: muore 19enne

Orrore a Torino, dove un diciannovenne di origini nordafricane è stato accoltellato a morte nella serata di venerdì 2 maggio. L'aggressione è avvenuta in via Monte Rosa, nel quartiere Barriera di Milano, nella periferia nord di Torino. Stando ai primi rilievi della Squadra Mobile della Polizia - che sta ancora indagando sull'omicidio - a uccidere il giovane è stato un solo fendente alla schiena che ha perforato il cuore. Il diciannovenne, che non risulta avesse precedenti di polizia, è morto quasi sul colpo, dopo aver perso molto sangue nel giro di pochi minuti. L'assassino è ancora ignoto e al momento sono state raccolte le immagini delle telecamere di tutta la zona per riuscire a risalire alla sua identità.

Gli agenti non escludono l'azione di un gruppo di aggressori e forse a una lite finita in rissa. La vittima, originaria della Costa d'Avorio, abitava in zona. Gli investigatori stanno ascoltando amici e familiari per comprendere se avesse ricevuto minacce o se fosse coinvolto in dinamiche di gruppo.

La pista di uno scontro tra più persone sarebbe stata indicata da testimoni che avrebbero riferito alla polizia che il ragazzo era all'esterno di un bar all'angolo tra via Monte Rosa e corso Novara, quando è stato colpito con calci e pugni da diverse persone e infine raggiunto da una coltellata alla schiena. Ferito, ha cercato di scappare ma è crollato a terra dopo pochi metri. Un altro ragazzo sarebbe stato anche picchiato. Una rissa cui hanno assistito alcuni passanti che hanno chiamato poi il 118.