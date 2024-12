Meteo Giuliacci, freddo artico e calo drastico delle temperature: dove piomba il gelo

05 dicembre 2024 a

a

a

L'inverno è alle porte: nei prossimi giorni sono attese abbondanti nevicate in diverse regioni italiane. Non tutte, infatti, verranno colpite allo stesso modo. Se alcune non vedranno neanche un fiocco, altre invece verranno completamente imbiancate. Le date da segnare in rosso sul calendario sono quelle del weekend, sabato 7 e domenica 8 dicembre, giorno dell'Immacolata. Proprio nel fine settimana una massa d’aria gelida di origine artica, in discesa dalla Scandinavia, si espanderà su tutto il Paese. L’Alta Pressione delle Azzorre si sposterà verso la Gran Bretagna e il Mar di Norvegia, creando un canale ideale per il flusso di aria fredda proveniente da nord-est.

Queste condizioni di freddo estremo - come riporta il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it - non interesseranno solo l’Italia, ma gran parte dell’Europa Centrale e dell’Est Europa, dando vita a un’ondata di gelo artico con temperature parecchio rigide. Una situazione meteorologica piuttosto definita, che dovrebbe durare fino a mercoledì 11 dicembre. Al Centro-Sud, le regioni saranno colpite da piogge e temporali frequenti. E lo stesso anche al Nord, dove ci sarà qualche pioggia tra il 7 e l’8 dicembre. Poi, il drastico calo delle temperature previsto il giorno dell'Immacolata porterà con sé nevicate diffuse e abbondanti, anche a quote relativamente basse.

Meteo, arrivano giorni da incubo. Giuliacci: quando scattano le 48 ore di freddo e gelo

La neve, in particolare, interesserà l’Appennino a partire da 1000 metri di altitudine, mentre in alcune zone del settore centro-settentrionale le precipitazioni nevose potrebbero scendere fino a 500 metri. Tra le regioni più interessate si segnalano Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, le più esposte a questo tipo di flussi nord-orientali.