Meteo Giuliacci, "ore contate": afa e temporali, cosa sta per succedere

Dopo i temporali che hanno interessato gran parte del Nord, accompagnati da un deciso abbassamento delle temperature, si può considerare definitivamente conclusa la lunga ondata di caldo afoso. Nei prossimi giorni, infatti, le temperature nelle regioni settentrionali rimarranno vicine ai valori medi stagionali. E l'afa sarà molto meno intensa di quanto non sia stata a giugno. Dunque, farà caldo ma non in maniera eccessiva. Al Centro e al Sud invece?

Stando alle ultime proiezioni, come si legge sul sito del colonnello Mario Giuliacci, meteogiuliacci.it, le correnti fresche portate dalla perturbazione responsabile dei temporali del weekend al Nord, nella giornata di lunedì 7 luglio si propagheranno anche a gran parte del Centro-Sud, favorendo pure lì un diffuso calo termico. Il caldo intenso resisterà solo all'estremo Sud, in particolare in Calabria, Puglia e Sicilia.