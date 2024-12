Il capotreno massacrato a pugni e colpi di martelletto: "Come mi sono salvato"

08 dicembre 2024 a

a

a

Un altro capotreno massacrato di botte sul convoglio, un'altra aggressione violentissima. A raccontare la sua odissea è Andrea Tampieri, 33enne in servizio giovedì sul treno regionale Milano-Bologna e preso a pugni in faccia solo perché aveva osato chiedere il biglietto.

L'orrore è avvenuto intorno alle 11, alla stazione di Fidenza in provincia di Parma. A colpire il capotreno è stato un passeggero in evidente stato di alterazione. L'uomo ha anche fatto in tempo a distruggere il vetro della cabina di guida col martelletto frangivetro: il video dell'aggressione, ripreso da un altro passeggero a bordo del treno, è stato pubblicato dalla pagina social Welcome to Favelas.

"Due aggressioni. Sputi e schiaffi? La normalità. E nelle nostre chat...": la vita da incubo di un capotreno

L'aggressore è stato fermato dagli agenti della Polizia ferroviaria, identificato e fotosegnalato, mentre il capotreno dopo esssere stato soccorso è stato trasferito al Pronto soccorso dell'ospedale di Vaio e sottoposto ad accertamenti.

Chiede il biglietto, pestata brutalmente da madre e figlia: Finale Ligure, orrore contro la capotreno

Secondo i testimoni, Tampieri sarebbe stato aggredito alle spalle, mentre stava scendendo dal convoglio in sosta. A immobilizzare l'aggressore sono stati due dipendenti di Mercitalia. "Io ho avuto la prontezza di riuscire a rifugiarmi nella cabina di guida - ha spiegato il ferroviere al Corriere della Sera -. Lui ha estratto il martelletto di emergenza, quello che si dovrebbe usare per rompere i finestrini e ha provato a entrare. Se posso ancora parlare lo devo alla freddezza di essere sono riuscito a mettermi al riparo".