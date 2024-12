Fuori dal coro, Fabrizio preso a picconate da delinquenti stranieri: come lo hanno ridotto

Roberto Tortora 12 dicembre 2024 a

a

a

Preso a picconate (sì, avete letto bene) sulla porta di casa sua vicino ad Arezzo. Il signor Fabrizio è stato aggredito così da malviventi stranieri a Lucignano, in località Giglio, ed è salito sul pulpito di Fuori dal Coro, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni mercoledì in prima serata su Rete4, per raccontare la sua storia.

Queste le parole del 54enne: “Sono vivo per miracolo, penso alla violenza con cui mi hanno colpito quelle persone, lasciandomi in una pozza di sangue senza fermarsi, anzi continuando con più violenza. Io spero che queste cose non capitino più a nessuno, il mio pensiero è andato a mia moglie e a mia figlia, perché se c'erano loro in quel momento cosa sarebbe accaduto? Io ancora oggi ho paura di queste cose che non devono accadere più a nessuno”.

"Noi indagati, loro impuniti": devastazioni al Corvetto, esplode la rabbia delle forze dell'ordine

L’uomo ha riportato anche la rottura di due denti in un’aggressione furiosa. Sono da poco passate le 19:30, l’uomo è da solo in quella che è la casa di campagna della sua famiglia. Sente dei rumori sospetti ed esce sul cortile di casa e trova due uomini, con il volto coperto, ai quali intima di andar via. All’improvviso esce da dietro l’angolo un terzo uomo e lo attacca con un piccone in pochi attimi, che sembrano eterni.

"Biglietto, prego"? E il marocchino le spacca la faccia a bottigliate: orrore contro la capotreno

“Lasciatemi andare, basta, andatevene”, le urla disperate di Fabrizio che vede gli uomini allontanarsi attraverso i campi e, con le forze rimaste, chiama il 118 e poi anche i carabinieri. Sul posto arriva anche la moglie, spaventatissima. Dopo le prime cure del caso sul posto, l’uomo viene condotto al vicino ospedale della Fratta. Fabrizio ha riportato traumi giudicati guaribili in dieci giorni. La tragedia, per fortuna, è stata evitata, ma lo shock e la paura rimarranno per sempre. Sul fatto, nel frattempo, indagano i carabinieri, a caccia di nuovi indizi che permettano di risalire ai ladri che, a quanto pare, negli ultimi tempi avrebbero agito più volte e in diverse abitazioni nella medesima zona della Valdichiana.