Parma, 54enne scaraventato fuori dall'auto in corsa: l'ultima e agghiacciante truffa

Una inquietante truffa è stata messa in scena a Parma, dove un uomo è stato scaraventato fuori da un'auto di prova. A immortalare il tutto un filmato girato da alcuni automobilisti in via Emilia. Qui un uomo di 54 anni è stato scaraventato fuori da un’auto e trascinato per diversi metri sull’asfalto mentre era ancora appeso al veicolo in corsa.

Secondo quanto ricostruito, durante un test drive i truffatori - forse tre - hanno fatto partire il veicolo e, in un attimo, hanno spinto fuori dalla vettura il 54enne facendolo cadere sulla strada. Come dimostrano le immagini registrate dai testimoni la vittima ha cercato di aggrapparsi all’auto in corsa nel tentativo di fermarli, ma è stata trascinata violentemente sull’asfalto per diversi metri. Fortunatamente, l'uomo non ha riportato ferite gravi, anche se l’incidente avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

Al momento, a fare chiarezza sul caso ci stanno pensando i carabinieri, che stanno cercando di identificare i responsabili della truffa e della violenza. Non è la prima volta che qualche furbetto tenta il colpaccio. In provincia di Ancona un uomo ha subito il furto dell’auto e per riscattare l’assicurazione aveva comunicato alla compagnia il valore della vettura alterando però il certificato di acquisto facendo così figurare un importo maggiore, 11.800 euro anziché 1.800 euro effettivi. Risultato? Una bella condanna.



Qui di seguito il video del filmato che mostra la truffa a Parma