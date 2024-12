Genova, immigrato irrompe in casa e tenta di violentare una 62enne: orrore in piena notte, come se lo trova davanti

16 dicembre 2024 a

Entra nella casa di una donna e tenta di violentarla: per questo un 37enne originario del Bangladesh è stato arrestato dalla polizia. I fatti risalgono alla notte tra venerdì 13 e sabato 14 dicembre e sono avvenuti a Genova. La vittima, 62 anni, si trovava da sola a casa quando si è svegliata in piena notte e si è ritrovata davanti un uomo completamente nudo. A quel punto, spaventata, ha iniziato a urlare e, per fortuna, è poi riuscita a scappare dalla vicina. Quest'ultima ha innazitutto provato a far calmare la 62enne, poi ha chiamato la polizia per chiedere aiuto. Quando gli agenti sono giunti sul posto, hanno trovato l'aggressore nascosto nel giardino del condominio e senza nessun vestito addosso.

Stando a quanto ricostruito, il 37enne sarebbe riuscito a introdursi nella casa della donna dopo aver trovato le chiavi di riserva dell'appartamento, tenute nascoste in un anfratto vicino al portone condominiale. I poliziotti, poi, hanno individuato nell'abitazione della vittima i vestiti dell'uomo e dentro una tasca le chiavi. Inoltre, dopo una serie di controlli, è emerso che l'aggressore avrebbe già due precedenti: sarebbe stato arrestato una volta nel 2021 per violenza sessuale e una seconda volta un mese fa, sempre per violenza sessuale e violazione di domicilio.