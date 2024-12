Natale, boom di furti: ecco il trucco per tenere lontani i ladri

22 dicembre 2024 a

Natale e Capodanno sono l'occasione perfetta per i ladri. Con i proprietari di casa impegnati in pranzi e cene da parenti o gite fuori porta, ecco che i malintenzionati entrano in azione. Secondo i dati contenuti nella 3° edizione del Rapporto dell’Osservatorio Censis-Verisure sulla Sicurezza della Casa, realizzato con il contributo del Servizio analisi criminale del Ministero dell’Interno, i periodi di vacanza sono quelli caratterizzati da una maggiore incidenza di furti nelle case degli italiani. Buio e case vuote sono, infatti, i due ingredienti principali per tentare di compiere un furto: il 30,8 per cento dei furti in abitazione denunciati alle forze dell’ordine nel 2023 sono avvenuti di pomeriggio prima delle 20.

Il mese con più denunce è stato dunque dicembre, con ben 18.864 furti. Tra coloro che hanno subito almeno un furto, il 68,9 per cento dichiara che al momento del reato non c’era nessuno in casa; nel 52,8 dei casi i ladri sono entrati da finestre e porte finestre, nel 44,6 da una porta, principale (33,2) o secondaria (11,4).

Come fare dunque per evitare il peggio? A stilare una lista di consigli ci pensa Verisure, azienda leader in Europa nel settore degli allarmi monitorati e della sicurezza di case, famiglie e attività commerciali. Primo tra tutti la sicurezza di porte e finestre. Assicurarsi che tutte le porte e le finestre siano chiuse e bloccate, inclusi accessi secondari. Secondo consiglio: utilizzare timer per luci e dispositivi elettronici per creare l'illusione che la casa sia abitata. E ancora, massima discrezione sui social contando anche sulla sorveglianza di amici e vicini.

Segue il "trucco" di lasciare un numero di emergenza a una persona di fiducia per essere contattati in caso di necessità. Ma anche usufruire di telecamere di sorveglianza e app di controllo da remoto. Non dimenticare mai l'importanza di attivare allarmi e collegamenti alla centrale operativa. Per chi non vuole farsi mancare nulla, è bene poi munirsi di un sistema di allarme moderno, collegato a una centrale operativa attiva 24 ore su 24.