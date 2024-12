Catanzaro, una tragedia agghiacciante: auto si schianta, due ragazze arse vive

24 dicembre 2024 a

a

a

Tragedia in provincia di Catanzaro: due ragazze, di cui una minorenne, sono morte in seguito ad un incidente avvenuto a San Pietro a Maida. Secondo quanto ricostruito dai Vigili del Fuoco, le due erano a bordo di un'auto con altri 3 giovani quando la vettura è uscita di strada. In tre sono riusciti ad uscire dall'auto e poco dopo il mezzo ha preso fuoco. Le due vittime non sono riuscite ad abbandonare il veicolo per tempo.

L'auto, a bordo della quale viaggiavano i cinque giovani (tre ragazzi e due ragazze), per cause in corso di accertamento, finita fuori strada nella notte in località 'Guarna' di San Pietro a Maida, era una Mercedes che si è ribaltata al di fuori della carreggiata andando ad impattare contro alberi di ulivo e una quercia. I tre ragazzi come detto sono riusciti a uscire dall'abitacolo prima del divampare dell'incendio mentre le due ragazze, di cui una minorenne, rimaste intrappolate, sono morte all'interno dell'auto.

Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, al loro arrivo, intorno alle 4.35, la vettura era completamente avvolta dalle fiamme. I tre giovani, feriti lievemente, sono stati affidati ai sanitari del 118 per le cure del caso e il successivo trasferimento in ospedale. Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza ed il comandante del Nor. Atteso l'arrivo del magistrato di turno per l'autorizzazione al recupero delle salme.