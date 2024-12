Gran Sasso, alpinisti dispersi: bloccati anche 19 soccorritori, il dramma di Natale

24 dicembre 2024 a

"La funivia che conduce da Fonte Cerreto a Campo Imperatore è stata ripristinata dai tecnici a monte ma al momento non può operare a causa del forte vento": così il Soccorso Alpino abruzzese in merito ai due alpinisti romagnoli, Luca Perazzini, 42 anni, e Cristian Gualdi, di 48 anni, di Santarcangelo di Romagna (Rimini), dispersi da domenica pomeriggio, quando hanno chiesto aiuto perché in difficoltà sul Gran Sasso.

Dalle ore 12 di ieri, lunedì 23 dicembre, 11 operatori del Soccorso Alpino intervenuti per i tentativi di recupero dei due alpinisti scivolati sono bloccati in una struttura ricettiva di Campo Imperatore, a causa del guasto alla funivia. Con loro anche 8 lavoratori dell'ostello e della funivia stessa.

Le condizioni meteo negative non consentono né la ripresa delle ricerche, né la discesa a valle del gruppo ancora bloccato in quota, a circa 2100 metri, fino al miglioramento delle condizioni meteo. Si teme per la vita dei due dispersi, isolati da domenica pomeriggio: di notte le temperature scendono a dieci gradi sotto lo zero, temperature estreme.

I 19 soccorritori bloccati ora rischiano di dover trascorrere nell'ostello di Campo Imperatore l'intera giornata di oggi e anche quella di domani, Natale, il tutto come detto a causa delle condizioni meteo proibitive. Tra loro ci sono 11 soccorritori del Soccorso Alpino, che erano impegnati nelle operazioni di recupero dei due alpinisti scivolati domenica sul versante sud-est del Corno Grande, nel Vallone dell’Inferno. Le altre 8 persone sono lavoratori dell'ostello e della funivia.