Dolomiti, sbronzo marcio resta intrappolato tra le piste: arrivano i soccorsi, chi finge di essere

Una serata folle sulle piste del comprensorio 3Cime, nelle Dolomiti, dove uno sciatore in stato di ebbrezza è rimasto intrappolato oltre l’orario di chiusura. Incapace di completare la discesa verso valle, l’uomo ha richiesto l’intervento delle squadre di soccorso per essere riportato in sicurezza. Il punto è che era completamente ubriaco.

Il protagonista di questa vicenda è un turista croato che, dopo una giornata sugli sci, ha affrontato l’ultima discesa in condizioni decisamente inadatte. L’abuso di alcol, infatti, gli ha impedito di rientrare autonomamente, costringendo il personale specializzato a intervenire per aiutarlo. Le operazioni di recupero si sono prolungate fino a tarda sera, ben oltre l’orario di chiusura degli impianti.

All’arrivo dei carabinieri, chiamati per gestire la situazione, l’uomo ha cercato di evitare guai sostenendo di essere un membro delle forze speciali del suo Paese. Tuttavia, i controlli effettuati sul posto hanno smentito la sua versione, confermando che si trattava di una falsa dichiarazione. Un disastro a tutto campo, insomma.

Ora il turista dovrà affrontare le conseguenze delle sue improbabili gesta. Oltre a una multa salata per aver violato le regole sulle piste da sci e per essere stato trovato in stato di ebbrezza, è stato anche denunciato per false attestazioni a pubblico ufficiale.

Un episodio che, oltre a creare disagio per gli operatori e gli altri sciatori, riaccende i riflettori sull’importanza di rispettare le norme di sicurezza sulle piste e di evitare comportamenti irresponsabili, specialmente sotto l’effetto dell’alcol: le conseguenze, come in questo caso, possono essere disastrose...