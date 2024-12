Roma, presa la banda dei rom: furti, come svaligiavano le case

28 dicembre 2024 a

a

a

Presa la banda dei furti che da giorni stava tormentando Roma. Si tratta di cinque persone tra i 28 e i 51 anni, tutti di etnia rom. La polizia li ha arrestati con le accuse di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. A incastrarli le immagini riprese da un sistemadi videosorveglianza. Grazie ai filmati, gli investigatori del XV Distretto Ponte Milvio sono riusciti a ricostruire la dinamica di uno dei tanti furti di cui i cinque complici si sono resi responsabili. L'episodio risale a qualche giorno fa, quando gli agenti, in servizio di controllo del territorio, hanno intercettato, in via Ubaldo degli Ubaldi, un’auto parcheggiata in seconda fila con a bordo cinque uomini.

A catturare l’attenzione dei poliziotti i movimenti sospetti di tre di loro che, dopo aver indossato dei passamontagna, sono entrati all’interno di un condominio per poi uscirne dopo pochi minuti. Risaliti a bordo del veicolo, sono sfrecciati in via Gregorio VII, inseguiti, a loro insaputa, dagli agenti. L'auto, poi, si è fermata in via delle Cave Aurelia per un nuovo furto. Lì infatti due di loro si sono diretti verso un’abitazione al primo piano di un condominio e poi si sono divisi: mentre uno faceva da palo, l’altro tentava di forzare la finestra, dopo essersi arrampicato per scavalcare il cancelletto e accedere al cortile antistante. Proprio in quel momento, sono intervenuti i poliziotti.

Il 54enne scaraventato fuori dall'auto in corsa: a Parma l'ultima e più agghiacciante truffa | Video

Uno della banda è stato bloccato subito, mentre l'altro è riuscito a scappare, insieme agli altri complici, a bordo dell’auto. La fuga, però, si è conclusa presto: sono stati accerchiati dall’autoradio sul Lungotevere. Dopo averli fermati, gli agenti hanno trovato gli strumenti necessari allo scasso, guanti e passamontagna. Per loro, quindi, è scattato l’arresto, convalidato dall’autorità giudiziaria, per il reato di tentato furto. Per uno della banda, inoltre, è stata contestata anche la resistenza a pubblico ufficiale.