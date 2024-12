Bergamo, ammazzato a colpi di pistola nel cortile

Man. Cos. 29 dicembre 2024 a

La dinamica è in effetti ancora tutta da chiarire. Una prima ricostruzione parla di un litigio, poi sfociato in omicidio. Resta il fatto che un uomo di 42 annidi origine calabrese - residente a Boltiere, in provincia di Bergamo - è stato ferito al volto da due colpi di pistola calibro 22 esplosi per l’appunto durante una lite, nei pressi di un’abitazione bifamiliare a Pontirolo Nuovo, sempre nella Bergamasca: l’uomo gravemente ferito, colpito nei pressi del cancello del complesso, è stato in grado di uscire dal cortile e di percorrere alcuni metri a piedi, ma poi è collassato a terra, senza vita, sulla pista ciclabile.

Un parente della vittima avrebbe anche tentato di rianimarlo praticandogli il massaggio cardiaco, ma invano. All’interno dell’abitazione è presente un capannone con delle auto, di proprietà di un’azienda - la Db Car - che si occupa proprio di compravendita e noleggio di vetture.

Secondo alcuni testimoni e dalle prime ricostruzioni fatte dai carabinieri della compagnia di Treviglio che stanno indagando sulla vicenda, la vittima stava litigando con almeno sei o sette persone, quando uno di loro ha estratto una pistola e gli ha sparato. In ogni caso, sarebbero tutti italiani i soggetti coinvolti nella vicenda. Si tratta del sesto omicidio avvenuto nella Bergamasca nel corso di questo 2024: da Diego Rota, ucciso dalla moglie il 25 gennaio scorso, a Joy Omoragbon, 48enne nigeriana trucidata dal compagno a Cologno l’8 aprile, e poi Sharon Verzeni, uccisa senza motivo nella notte tra il 29 e il 30 luglio dal 30enne Moussa Sangare, a Mykola Ivasiuk, 37 ucraino colpito a morte il 19 agosto in un bar di Casazza dal 32enne Mouhssine Mohamed Amine poi arrestato in Spagna, fino all’ultimo delitto in ordine di tempo, quello di Sara Centelleghe, avvenuto il 26 ottobre a opera di Jashandeep Badhan.