Gianni Ippoliti preso a pugni in faccia: aggressione choc a Roma

Gianni Ippoliti è stato trasportato in ospedale dopo che è rimasto coinvolto in un'aggressione nel centro storico di Roma. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29, il celebre conduttore e autore televisivo è stato vittima di un episodio di violenza stradale in via de' Prefetti, a pochi passi da alcune delle principali arterie cittadine e vicino anche al Parlamento. La lite sembrerebbe essere nata da un acceso diverbio per un parcheggio. Ma per fortuna sta bene.

Stando a quanto riportato dal Messaggero, il conduttore televisivo si trovava nei pressi di un parcheggio poco dopo la mezzanotte. A un certo punto un furgone bianco si è avvicinato a lui. Alla guida del veicolo c’era un uomo non ancora identificato. Dopo uno scambio di parole che si è rapidamente surriscaldato, la situazione è degenerata: il conducente del furgone ha colpito Ippoliti con un violento pugno al volto, facendolo cadere a terra. Cadendo, però, Ippoliti ha sbattuto contro un'auto parcheggiata, rimanendo stordito.

Nonostante il dolore e lo shock, Ippoliti è riuscito a rialzarsi e ha visto il furgone allontanarsi a tutta velocità. Con lucidità, ha annotato parte della targa del veicolo e ha allertato i soccorsi. Gli agenti della polizia, intervenuti prontamente sul posto, hanno avviato le indagini per identificare l’aggressore. "Non avrei mai immaginato di trovarmi in una situazione simile. È stato un episodio surreale e inspiegabile", ha dichiarato il conduttore.