Rimini, egiziano accoltella quattro persone, poi si scaglia sui carabinieri e viene ucciso

Accoltella quattro persone, poi viene ucciso dai carabinieri contro cui si era scagliato: è accaduta a Villa Verucchio, nel riminese, durante la festa di Capodanno - tra le 23 e mezzanotte - l’incredibile vicenda che ha visto protagonista un egiziano.

L’uomo avrebbe accoltellato senza apparente motivo un 18enne in modo grave, davanti a un distributore automatico di sigarette, per poi ferire altre tre persone, due anziani e una ragazza, scagliandosi successivamente contro i Carabinieri intervenuti sul posto che gli intimavano di fermarsi e gettare l’arma. Uno dei militari avrebbe esploso un colpo di avvertimento ma l’uomo avrebbe continuato ad avvicinarsi minaccioso, ed il militare è stato costretto a sparargli, uccidendolo.Le persone aggredite sono state soccorse dai sanitari del 118. Tre dei feriti sono stati portati all'ospedale 'Bufalini' di Cesena, un altro all'ospedale 'Infermi' di Rimini. Nessuno risulta in pericolo di vita. Sul posto anche il magistrato di turno.