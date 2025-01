Milano, teppisti sparano i fuochi d'artificio contro i vigili del fuoco: il video-choc

03 gennaio 2025 a

Paura vicino a Milano nella notte di Capodanno, quando un gruppo di persone ha deciso di sparare i fuochi d'artificio contro i pompieri intervenuti per spegnere un incendio nel distaccamento di Abbiategrasso. Un attacco pericoloso e immotivato contro i vigili del fuoco da parte dei cosiddetti maranza. La scena è stata ripresa con un cellulare e il video è stato pubblicato dalla pagina Instagram "Welcome To Favelas": le immagini mostrano una guerriglia surreale con i petardi usati come arma. Per fortuna, però, non ci sono stati feriti. In ogni caso, l'incolumità dei vigili del fuoco è stata messa a serio rischio.

"Quanto accaduto risulta di una gravità inaudita - ha commentato in una nota il sindaco Cesare Nai -. Confidiamo nelle forze dell’ordine perché, attraverso un accurato lavoro di indagine, possano individuare i responsabili dei disordini, azioni che solo per puro caso (mi risulta che contro il mezzo dei Vigili del Fuoco, pesantemente danneggiato, sia stata lanciata persino la batteria di un’auto) non hanno provocato feriti". E ancora: "Come amministrazione, condanniamo fermamente quanto subito dai nostri Vigili del Fuoco ai quali va la solidarietà di tutta la comunità abbiatense che si riconosce in certi valori. Attaccare senza motivo dei volontari, intervenuti su richiesta di cittadini per domare un incendio potenzialmente pericoloso, è un atto vile e sconsiderato, al di là di quelle che saranno le imputazioni penali in capo a chi ha orchestrato l’agguato".

Infine, un sentito ringraziamento ai pompieri per il loro lavoro: "A fronte di quanto subito giunga ancora più forte il nostro grazie ai Vigili del Fuoco abbiatensi per il loro impegno quotidiano, per la loro professionalità e dedizione nel servire la comunità in situazioni spesso rischiose e complicate".