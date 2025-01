Capodanno islamista, La Russa: "Ecco la risposta a chi insulta l'Italia", lezione per Sala

05 gennaio 2025 a

Mentre Beppe Sala resta in silenzio sul Capodanno islamista a Milano (e manda avanti il consulente per la sicurezza, Franco Gabrielli), il presidente del Senato, Ignazio La Russa ha fatto un gesto che vale più di mille parole: "Ho voluto portare la mia solidarietà alle Forze dell’ordine e alle Forze armate impegnate in piazza Duomo a Milano dove, nei giorni scorsi, decine di stranieri - in gran parte nordafricani - si sono arrampicati su una statua e hanno insultato l’Italia, gli italiani e le nostre donne e i nostri uomini in divisa. A loro va la mia sincera gratitudine per l’impegno che anche in queste giornate di festa dedicano alla sicurezza di tutti noi".