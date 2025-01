I maranza si "prendono" via Montenapoleone: "Impennate a tutta velocità", sfregio a Milano

05 gennaio 2025 a

Un gruppo di maranza impenna in via Montenapoleone. Le immagini choc stanno facendo il giro dei social rapidamente. Una squadriglia solleva su il muso del motorino sfrecciando a tutta velocità su una strada del salotto di Milano dove ci sono diversi pedoni.

Il tutto tra le urla compiaciute dei protagonisti del gesto scellerato. Un vero e proprio rischio non solo per i pedoni ma anche per le altre auto in transito. Insomma l'ennesimo sfregio a una città che da qualche tempo lascia davvero a desiderare sul fronte sicurezza. Non si è ancora spenta la polemica del Capodanno islamista in piazza Duomo con insulti all'Italia e alla polizia che un altro caso agita la città. A far da contorno a questa già di suo grave situazione c'è anche la testimonianza di alcune turiste che avrebbero subito molestie proprio in piazza Duomo la notte di San Silvestro. Non dimentichiamo poi i fuchi d'artificio sparati ad Abbiategrasso contro i Vigili del Fuoco impegnati a spegnere un incendio. Il sindaco Sala resta ancora in silenzio e non annuncia provvedimenti. Una situazione sempre più fuori controllo su cui è intervenuto Matteo Salvini in un'intervista a Libero in cui ha affermato che la sicurezza a Milano tornerà con il prossimo sindaco. Di centrodestra...