Montichiari, violento scontro tra un'auto e un camion che trasporta latte: morta una 45enne

06 gennaio 2025 a

a

a

Una donna di 45 anni è morta e un ragazzo di 12 è rimasto ferito in un terribile incidente stradale in tangenziale a Montichiari, in provincia di Brescia. Lo scontro frontale è avvenuto tra l'auto su cui viaggiavano le due vittime e un'autocisterna che trasportava latte. La donna al volante del veicolo, di origine ucraina secondo Brescia Oggi, è deceduta sul colpo a causa della violenza dell'impatto. Mentre il ragazzo che era in sua compagnia ha riportato ferite gravi ed è stato immediatamente trasportato al Civile di Brescia in codice rosso. Al momento, le sue condizioni sarebbero critiche. Praticamente illeso il camionista, 52 anni. E limitati i disagi alla viabilità.

Le dinamiche dell'incidente sono al vaglio delle autorità, che stanno cercando di chiarire le cause del forte impatto tra l'auto e l'autocisterna (foto da "Orgoglio Bresciano" su Instagram). Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, le forze dell'ordine e una pattuglia della Polizia Stradale che si è occupata della gestione del traffico e dei rilievi. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere, chiamati a estrarre il corpo della donna dall'abitacolo. Lo scontro è avvenuto intorno alle 11.30 di oggi, lunedì 6 gennaio, sulla Provinciale 236, la tangenziale che attraversa la Fascia d'Oro collegando Castenedolo a Montichiari.