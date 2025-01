Busto Arsizio, cori e insulti contro la Polizia: due agenti accerchiati da 40 stranieri

11 gennaio 2025 a

Cori contro Polizia e Carabinieri a Busto Arsizio: un gruppo di giovani si è messo a insultare le forze dell'ordine e l'Italia a difesa di due dei loro che erano stati segnalati per atteggiamenti molesti e danneggiamenti nella zona del Mc Donald's di piazza Garibaldi. Nella serata di venerdì 10 gennaio, una Volante è stata mandata a identificare due ragazzi di 33 e 25 anni, entrambi nordafricani e già noti alle forze dell'ordine. Lì, però, gli agenti si sono trovati davanti una schiera di 40 giovani, quasi tutti stranieri o di seconda generazione, che si sono posizionati a difesa dei loro amici, accerchiando e insultando i poliziotti. Questi ultimi, quindi, sono stati costretti a indietreggiare.

Successivamente, però, è stato richiesto un secondo intervento per gli stessi due uomini, che pretendevano di mangiare gratis all'interno del fast food. Questa seconda volta, Polizia e Carabinieri si sono presentati in forze e hanno avuto la meglio, identificando e denunciando i responsabili. "A Busto Arsizio l’emergenza sicurezza sta aumentando in modo esponenziale, nonostante l’impegno quotidiano e costante di tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine. Tuttavia, come è chiaramente rilevabile dai fatti recentemente accaduti, sta venendo sempre meno l’autorevolezza di chi veste una divisa, poiché chi aggredisce gli operatori delle forze dell'ordine è consapevole che non ne risponderà se non in modo lieve e blando", ha detto il Segretario Provinciale del SAP di Varese, Cristian Sternativo.