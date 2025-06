Venezia, carnevalata continua: marcia anti Bezos ma i negozianti si dissociano

I manifestanti reclamano «la giustizia sociale»: i festeggiati e i vari vip, peste li colga, hanno troppi soldi! I picchiatelli strillano che questi signori coi loro jet inquinano, e oggi è in programma l’atto conclusivo – ma al peggio non c’è mai fine – della livorosa carnevalata fuori stagione.

Pora Venezia . Ci mancava solo la Salis a eccitare i picchiatelli che in assenza di qualsivoglia occupazione – Bonelli e Fratoianni non li hanno ancora candidati – stanno protestando da giorni contro il matrimonio di Jeff Bezos , il padrone di Amazon. Povera Venezia. Ieri le nozze del miliardario con la giornalista Lauren Sánchez , accompagnati dal codazzo di altri straricchi. Poco distante la chiassata.

UMANITÀ VARIEGATA

Il caravanserraglio formato da pro-Pal, centri sociali, sinistre associazioni varie, epigoni di Greta Thunberg e financo i partigiani dell’Anpi (anche se con la canicola è consigliata la camicia bianca) si troveranno alle 17 davanti alla stazione ferroviaria e da lì bighelloneranno ancora per la città.

Dicevamo di Ilaria Santa patrona delle abitazioni altrui. «Domani», dunque oggi, ha scritto sui social, «a Venezia si terrà un importante corteo contro l’arroganza di Bezos e del suo mondo. Oscenamente ricco» - l’analisi entra nel vivo – «è detentore di una fortuna che una persona comune fatica persino a immaginare. Uno dei più potenti oligarchi all’immonda corte di Trump». Ma ci sarà pure la Salis oggi in laguna? Chissà, anche se il famigliare mare della Sardegna è sempre più blu. Intanto l’eurodeputata di Avs s’è messa in scia al 40enne nipote di Cacciari, il filosofo ex sindaco di Venezia il quale ha risposto che di quello che fa il parente animatore del laboratorio occupato “Morion” non gliene frega nulla. Il nipote ha dichiarato che Bezos ha preso paura innanzi alle rimostranze. E come no!

Torniamo alla Salis. «Credeva di poter mettere le mani su uno spazio pubblico», ha tuonato, non contro il Cacciari più giovane ma contro il miliardario americano, «credeva di potersi comprare tutto e tutti dando per scontato che in cambio di qualche briciola chiunque fosse pronto a servirlo. Per fortuna», attenzione, «gli abitanti opponendosi anche agli interessi di chi vive di rendita sul turismo di lusso, e così facendo si uccide la città, si sono mobilitati per dire “no”. Grazie alla mobilitazione Bezos è stato respinto dal centro storico e simbolicamente ricacciato ai margini». Di più Ilaria: in estrema periferia, sull’isola di San Giorgio Maggiore dove campeggia la basilica progettata dal Palladio, di fianco all’isola della Giudecca, a dieci minuti di vaporetto da piazza San Marco, che peraltro fa da orizzonte a San Giorgio, sì, in pratica alla fine del mondo.