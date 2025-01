Furti e rapine, il report stronca Beppe Sala: Milano peggio di Roma, cosa pensano i cittadini

14 gennaio 2025 a

A Milano si parla di furti e rapine più che a Roma, mentre il tema del degrado e della violenza è più avvertito dagli utenti romani: lo rivela l'indagine realizzata da Arcadia per XXI Secolo, quando il presente diventa futuro, programma ideato e condotto da Francesco Giorgino ogni lunedì su Rai 1. Se nella Capitale le menzioni dei furti sono 6.100, a Milano sono 8.300. Le menzioni di degrado, invece, sono 8.700 a Roma contro le 5.400 di Milano.

L'analisi, in particolare, mostra due diversi spaccati: quando si parla di sicurezza urbana per i milanesi l’associazione è con la presenza di baby gang, rapine, stupri e di cittadini stranieri; mentre per i romani sono più sentiti i temi del degrado di alcune aree, come Hotel Cinecittà, e violenza di genere. Infine, il dato sul sentiment, che classifica l’atteggiamento degli utenti sulla questione della sicurezza urbana. In particolare, quando si discute di sicurezza urbana a Roma il sentiment positivo non supera il 40%, mentre a Milano si ferma al 35%. Per quanto riguarda il sentiment negativo, invece, nella Capitale è del 60%; a Milano del 65%.