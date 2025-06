Vince al Gratta e Vinci, riscuote e ottiene 2 milioni: la storia incredibile

Tutto è successo nella mattinata di sabato 7 giugno, in un frequentato bar ricevitoria del posto, "Da Beppe". Stando a quanto raccontato dai gestori del locale, il cliente inizialmente aveva comprato tre biglietti da cinque euro ciascuno grattandoli appena fuori dal locale. Successivamente ha scoperto di aver vinto 500 euro ed è così rientrato nel bar per incassare li soldi. A questo punto con la vincita ha voluto comprare un quarto tagliando scegliendo però questa volta uno da 10 euro. La scoperta? Un'altra vittoria, ma questa volta ben più cospicua: ossia 2 milioni di euro .

Un colpaccio talmente fortunato da essere quasi assurdo. Un 60enne operaio toscano della Garfagnana ha vinto 500 euro al gratta e vinci. Al momento di incassarlo, la sorpresa. L'uomo, recatosi al bar per incassare la vincita, ha deciso di tentare nuovamente la fortuna comprando un nuovo biglietto che valeva ben due milioni di euro.

"In prima battuta anche lui non credeva di aver vinto due milioni di euro. A tutti ci è venuta la pelle d’oca", ha spiegato al Tirreno una delle titolari del bar in merito al cliente, aggiungendo: "Evidentemente doveva essere il suo giorno fortunato. Siamo contenti che questa somma sia andata a un nostro cliente abituale". Inutile dire che nel locale è subito stata festa.