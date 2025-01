Meteo da incubo, Giuliacci: arriva il giorno peggiore, quando scatta la valanga di piogge

15 gennaio 2025 a

Sta per arriavre un'ondata di nubifragi pesantissimi. Le previsioni meteo per i prossimi giorni non sono tra le migliori degli ultimi tempi. E così a tracciare un quadro chiaro di ciò che potrebbe accadere ci pensa il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it non ha dubbi: "La parziale tregua resisterà fino a giovedì, poi nel corso di venerdì un nuovo vortice di bassa pressione irromperà sui mari del Sud, portando piogge diffuse e a tratti intense su Calabria, Sicilia e Sardegna; in questo caso la neve cadrà solo sulle vette più alte, perché la perturbazione richiamerà venti relativamente più miti che, provenienti da sud, favoriranno un'attenuazione del freddo nonostante il maltempo.

La giornata peggiore però sarà quella di sabato, caratterizzata da piogge che bagneranno gran parte del Centro-Sud e Isole, insistenti e intense soprattutto in Campania, Calabria e Isole Maggiori, con la possibilità di numerosi nubifragi". E ancora: "Piogge potenzialmente pericolose, considerando che tra venerdì e sabato, in appena 48 ore, in diverse aree di Calabria, Sicilia e Sardegna sono attesi accumuli di 150 millimetri e oltre". Insomma un quadro piuttosto cupo. Staremo a vedere. Del resto già negli ultimi giorni le temperature si sono abbassate drasticamente con alcune zone del Paese sotto lo zero. Ora tocca alle piogge.