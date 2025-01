Bressanone, "dreckwalscher": ecco chi ha massacrato lo "sporco italiano", dettagli atroci

17 gennaio 2025 a

a

a

"Alex ha cercato di salvare l’amico e così sei di loro se la sono presa con lui": a parlare è Renato D’Alberto, papà di Alex, il 18enne studente picchiato da un gruppo di altoatesini sabato scorso al Forum di Bressanone dove era in corso la festa del Maturaball, il tradizionale party dei diplomandi. "È stata un’azione terribile, portata avanti in più riprese - ha raccontato il padre al Corriere della Sera -. Per quattro volte lui ha cercato di scappare e per quattro volte sono andati a riprenderlo, colpendolo soprattutto al volto. Botte mirate, cattive, basta vedere come l’hanno conciato. Potevano ucciderlo. Dovrà fare più interventi di ricostruzione". Mentre lo pestavano, gli hanno urlato anche "sporco italiano". Ma non sarebbe questo il movente della violenza, secondo il signor Renato.

Il padre di Alex ha spiegato che suo figlio è stato picchiato perché "colpevole di essere intervenuto in soccorso di un amico preso di mira dalla banda". Al ballo della Maturità, come si legge sul Corsera, c'erano 1500 ragazzi arrivati dalle valli bolzanine. Tra di loro, anche Alex e il suo amico, un 17enne sempre di Bressanone.Alla festa, poi, si sarebbe imbucato un gruppo di giovani non invitato, composto da boscaioli, muratori e carpentieri. L’amico di Alex ne avrebbe urtato uno per sbaglio e lui in tedesco gli avrebbe detto: "Con te ci vediamo fuori". Nel frattempo, i carabinieri di Bressanone hanno sentito i testimoni della serata e stanno ricostruendo la dinamica dell’aggressione, anche attraverso alcuni video. L’ipotesi di reato è lesioni personali aggravate.

"Sporco italiano". Orrore in Alto adige, 18enne pestato a sangue dal branco

Fa discutere anche la parola "Dreckwalscher", ovvero "sporco italiano", urlata dal capo banda contro Alex. "È allucinante che ancora oggi, nel mio amato Alto Adige cuore dell’Europa, considerato anche il superamento a livello politico delle antiche contrapposizioni, il giovane malmenato sia stato definito in quel modo", ha dichiarato la senatrice Michaela Biancofiore.