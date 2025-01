Meteo, Giuliacci e la profezia ghiacciata: i due giorni in cui gelo e neve investono l'Italia

17 gennaio 2025 a

a

a

Il freddo non dà tregua. A quanto pare la situazione meteo potrebbe peggiorare già a partire dalle prossime ore. A fare un quadro dettagliato di ciò che ci aspetta è il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it spiega la situazione e profetizza un ritorno di forti nevicate: "In base alle mappe più aggiornate, un po' di neve tornerà a imbiancare, già domenica 19 e lunedì 20 gennaio, le Alpi Occidentali al di sopra di 600-800 metri: non si tratterà però di grandi nevicate, per gli accumuli saranno nel complesso piuttosto modesti, compresi fra 5 e 10 centimetri".

Ma i due giorni da cerchiare in rosso sul calendario sono quelli di fine gennaio, proprio a ridosso delle giornate più fredde dell'anno: "Le proiezioni a lungo termine suggeriscono che, intorno al 23-24 gennaio, un'intensa perturbazione atlantica potrebbe attraversare il Nord Italia, accompagnata da piogge diffuse e abbondanti nevicate su tutto l'Arco Alpino al di sopra di 800-1000 metri, con accumuli superiori ai 50 centimetri soprattutto alle Alpi Occidentali. Almeno per il momento nessuna previsione, invece, per la neve in pianura". Vedremo dunque che cosa accadrà, ma in questo periodo si è registrato già un drastico calo delle temperature che potrebbe essere confermato dunque anche nelle prossime settimane.