Meteo, Giualicci spalanca la porta Atlantica: attenzione, quando l'Italia finirà sotto zero

21 gennaio 2025

Arrivano i giorni della merla, i più freddi dell'anno. Sull'Italia è attesa una fortissima perturbazione con l'arrivo di un vortice polare pesantissimo. A fare il punto sulla fine di questo mese e su ciò che ci attende è il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it : "Le attuali proiezioni meteorologiche mostrano un quadro complesso e dinamico. Secondo i modelli di previsione, le Alte Pressioni, che hanno dominato il Mediterraneo nelle ultime settimane, potrebbero spostarsi verso nord, favorendo l’ingresso di correnti fredde. Questo cambiamento potrebbe verificarsi proprio negli ultimi giorni di Gennaio, portando un possibile calo delle temperature. L’eventuale irruzione di aria gelida sarebbe legata a movimenti del Vortice Polare, un elemento cruciale che influenza il clima invernale. Quando il Vortice Polare si indebolisce, masse d’aria fredda possono fuoriuscire dalle regioni artiche, spingendosi verso le latitudini più basse", spiega il colonnello.

E ancora: "Il Nord, in particolare, potrebbe essere il primo a risentire degli effetti di un’ondata di freddo, con nevicate possibili fino a quote medio-basse. Al Centro e al Sud, invece, le condizioni potrebbero variare, con fenomeni più sporadici ma comunque significativi. Anche se i giorni della merla sono al centro dell’attenzione, l’Inverno di certo non termina qui. Febbraio, mese tradizionalmente imprevedibile, potrebbe riservare ulteriori sorprese meteorologiche".