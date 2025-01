Catania, fuga di gas: crolla una palazzina di tre piani, 7 feriti gravi

21 gennaio 2025 a

Una palazzina di tre piani è crollata a Catania, forse per una fuga di gas. Nella zona dell'esplosione, in via Galermo, pare che una squadra di tecnici fosse operativa, alla ricerca di una perdita nella rete comunale. Il primo boato è arrivato intorno alle 19.20 e si è sentito fino al centro della città. Un secondo boato, poi, è stato avvertito circa mezz'ora dopo, intorno alle 19.50. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco, molte ambulanze, carabinieri e polizia. Cinque persone sarebbero rimaste ustionate nell'esplosione e sarebbero state subito trasportate in ospedale.

"Stiamo attivando tutte le risorse speciali necessarie e disponibili in regione", hanno detto dal Comando provinciale dei vigili fuoco. Sul posto anche le squadre di ricerca e soccorso Usar e le unità cinofile. Nel frattempo, si sta procedendo all'evacuazione del centro dell'Opera diocesana di assistenza (Oda) a Catania che ospita anziani. La struttura si trova proprio nella zona di via Gualandi dove è avvenuta l'esplosione. In generale, comunque, tutta l'area è stata chiusa al traffico e le persone che vi abitano sono state allontanate. Secondo le prime informazioni, come riporta il Corriere della Sera, una persona sarebbe stata soccorsa e ricoverata d'urgenza al Cannizzaro con gravissime ustioni.

"Le notizie sono ancora molto frammentarie. Non abbiamo notizie di morti, ma di feriti, sarebbero sette, alcuni gravi; due dei feriti sono nostri dipendenti dell'azienda gas che stavano lavorando sul posto, ma non sono gravi - ha detto il sindaco di Catania, Enrico Trantino, a Rainews24 -. Sul posto operano i vigili del fuoco, la protezione civile. La palazzina era dello Iacp in corso di ristrutturazione e forse per questo non c'erano molte persone".