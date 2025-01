Mario Giuliacci, previsione da incubo: meteo, mezza Italia sotto la tempesta

23 gennaio 2025 a

La situazione meteo sta per precipitare nelle prossime ore. E a dare un quadro chiaro di ciò che sta per accadere è stato il colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it spiega come stanno le cose: "Nella giornata di venerdì 24 gennaio avremo un contesto più asciutto per tutta la nostra penisola. Si preannuncia anche il ritorno della nebbia in Pianura Padana".

E ancora: "Sabato 25 gennaio avremo ancora stabilità con ampi spazi soleggiati e temperature che nelle Isole Maggiori toccheranno anche i 18-20°C. Nella provincia di Siracusa ci si aspetta valori fino i 25°C. Sul Centro avremo temperature massime che si aggireranno sui 14-15°C. Sulle regioni settentrionali avremo il ritorno delle nebbie sulle pianure e solo qualche fenomeno in Liguria e Lombardia. La parentesi mite durerà ancora per poco".

Infine, occhi puntati su domenica: "Il 26 gennaio giungerà una nuova perturbazione sull’Italia. Prima coinvolgerà le regioni del Nord Ovest poi la Toscana dove si registreranno le precipitazioni più intense. La neve è attesa sulle Alpi e sulle Prealpi a partire dai 1200-1400 metri di altitudine. Il maltempo si estenderà poi su tutto il Nord Italia. Le temperature non subiranno però un calo tanto da dire che si tratta di un peggioramento più di stile autunnale, che invernale".