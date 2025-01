Verbania, dissenteria al pranzo della polizia locale: cosa hanno trovato nel cibo

24 gennaio 2025 a

Una vicenda che ricorda tanto i fatti di Gubbio ha colpito la polizia locale di Verbania. Ventotto agenti sono stati intossicati alla festa della caserma. La maggior parte dei commensali aveva partecipato a un pranzo organizzato per celebrare San Sebastiano, il patrono della municipale. Ma molti di loro hanno accusato sintomi riconducibili a un'intossicazione alimentare, come la dissenteria.

La vicenda è accaduta alla mensa di Villa Olimpia, una realtà sociale dove lavorano anche detenuti nel carcere cittadino. Come riporta la Stampa, sono in corso le indagini condotte dai carabinieri. All'origine dell'intossicazione, potrebbe esserci un potente lassativo versato nello spezzatino con puré. Per il sindaco di Verbania "un gesto vile", mentre il titolare del ristorante si è messo a disposizione degli inquirenti "per chiarire la vicenda". Intanto, sul davanzale del ristorante sarebbero state ritrovate due boccette del purgante vuote per metà.

"Il ristorante desidera esprimere il proprio più profondo dispiacere per il disagio vissuto dagli agenti e dai loro ospiti. Riteniamo fondamentale sottolineare che la nostra struttura è sempre stata e continua a essere fortemente impegnata nel garantire un servizio di alta qualità, grazie alla professionalità e alla dedizione del nostro staff. A seguito dell'accaduto, abbiamo collaborato pienamente con le autorità competenti, in particolare con i Nas, al fine di chiarire ogni aspetto della vicenda. Le indagini sin qui svolte non hanno evidenziato alcuna correlazione tra l'episodio e le procedure operative del nostro ristorante". Così il ristoratore dopo i fatti di Verbania.