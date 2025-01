Napoli, rubano in un ristorante? Clamoroso: perché il proprietario vuole assumerli

24 gennaio 2025 a

Rubano nella cassa di un ristorante e il titolare offre loro un lavoro se si costituiscono: succede a Napoli, dove nella notte tra il 22 e il 23 gennaio due ladri col volto coperto hanno forzato la saracinesca del ristorante "Funé Cucina Cafè". Erano le 5.20 quando i due, ben visibili nei filmati delle telecamere di sicurezza, entrano nel locale e mettono le mani nella cassa. Il bottino è stato di 2.500 euro. Il proprietario del ristorante, però, non si è scoraggiato e ha fatto loro una proposta inusuale: un lavoro, e quindi uno stipendio, se si costituiscono alla polizia. "Gli voglio far comprendere che lavorando onestamente potrebbero guadagnare di più che con questi furtarelli", ha spiegato il titolare nel video pubblicato da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Avs, sui social.

"Che si facciano avanti e si costituiscano se vogliono cambiare vita - ha detto ancora il titolare del ristorante nel video -. Da me avranno uno stipendio di 1.400 euro netti al mese. Purtroppo sono settimane che la situazione delinquenza è degenerata. Ora dopo aver forzato la serranda sono entrati dentro ed hanno portato via circa 2.500 euro in contanti e mi hanno causato danni per 1200 euro. La cosa che mi lascia perplesso è che uno dei due malviventi si è infilato le banconote tra gli slip per fregare il suo complice".