Massimo Sestini, in coma dopo un'immersione il noto fotoreporter

Massimo Sestini, ricoverato in rianimazione all'ospedale di Trento. Il noto fotoreporter è in coma farmacologico dopo un incidente nelle acque gelate del lago di Lavarone, dove si trovava per un'immersione. A diffondere la notizia è Il Corriere Fiorentino che ricostruisce quanto accaduto. Il giornale parla di un malfunzionamento dell'erogatore dell'aria delle bombole a causa del quale il fotografo sarebbe svenuto sott'acqua rimanendo senza respiro. Sestini, 62 anni, è stato riportato in superficie dall'istruttore, una guarda costiera professionista, e subito rianimato dai soccorritori.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lavarone e la Croce Rossa degli Altipiani Cimbri. Successivamente il fotografo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Trento, dove tutt'ora si trova in rianimazione, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Secondo un primo bollettino, i suoi polmoni sarebbero pieni di acqua e sono iniziate le manovre per liberarli.

Sestini ha iniziato la sua carriera nel 1978: suoi i celebri scoop negli anni 80, da Carlo d'Inghilterra fotografato a Recanati mentre dipinge un acquerello, a Licio Gelli ripreso a Ginevra mentre è portato in carcere, appena costituitosi dopo la fuga in Argentina. Le sue fotografie sono uscite sulle prime pagine dei principali giornali italiani e internazionali.