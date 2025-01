Roma-Napoli, ritardi fino a 90 minuti: caos a Termini, stop per i treni a Tiburtina

27 gennaio 2025 a

È in graduale ripresa la circolazione dei treni sulla linea Alta velocità Roma-Napoli, dopo accertamenti all’infrastruttura tra Roma Prenestina e Labico che hanno comportato ritardi fino a 60 minuti. Al momento, secondo quanto riferisce Trenitalia Infomobilità, i treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 40 minuti. I treni Alta Velocità sono stati instradati sui percorsi alternativi via Cassino e via Formia e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti. I treni del Regionale hanno subito cancellazioni e limitazioni di percorso.

Alcuni treni hanno subito variazioni significative nelle fermate: Il FR 9652 Napoli-Milano ha effettuato una fermata straordinaria a Roma Tiburtina invece che a Termini, mentre Il FR 9432 Napoli-Venezia non ha effettuato la consueta fermata a Roma Termini. Solo tre giorni fa, un furto di rame aveva rallentato la circolazione. Ieri, invece, lo sciopero nazionale del personale ferroviario ha messo in ginocchio il sistema.