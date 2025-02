Meteo, Giuliacci: Una fortissima perturbazione sta per colpire l'Italia, dove e quando

01 febbraio 2025 a

Una fortissima perturbazione sta per colpire l'Italia. Il nord del Paese sarà attraversato da piogge battenti e da un drastico calo delle temperature. A dare un quadro completo di ciò che ci attende è il colonnello Mario Giuliacci su meteogiuliacci.i t: "Le mappe meteo confermano infatti che sarà un sabato 1 febbraio molto nuvoloso e piovoso al Nordovest e, almeno al mattino, anche al Nordest, con l'eccezione di Emilia Orientale e Romagna, zone dove le piogge si esauriranno già nel corso della notte precedente.

Quindi il fine settimana, al Nord, inizierà con il maltempo, caratterizzato anche da nuove nevicate sulle Alpi, ma sempre solo a quote medio-alte, ovvero oltre gli 800-1200 metri. Questa fase di maltempo si esaurirà comunque con la giornata di sabato e lascerà poi il posto a una domenica 2 febbraio in cui tornerà a splendere il sole praticamente in tutte le regioni settentrionali". Poi il colonnello fa anche il punto su ciò che accadrà anche nel resto della Penisola: "Tra la seconda parte di venerdì e la giornata di sabato le piogge coinvolgeranno anche alcune zone del Centro, e in particolare la Toscana, poi domenica le parti si i vestiranno: mentre in molte zone del Centro e, soprattutto, del Nord tirerà il bel tempo, un'altra perturbazione porterà piogge diffuse al Sud".