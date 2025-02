Roma, la scorta di Lollobrigida sventa un borseggio: chi è il bandito finito in manette

04 febbraio 2025 a

a

a

La scorta del ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida sventa un borseggio a Roma: due carabinieri sono intervenuti ieri mattina, lunedì 3 febbraio, in assenza del ministro, a Largo Santa Susanna per bloccare due ladri che stavano tentando di rubare il portafogli a una passante. A catturare la loro attenzione le urla della vittima. I militari hanno fermato così un 21enne di origine romene, poi risultato incensurato, mentre il complice è riuscito a scappare.

A quel punto, allertati dai colleghi della scorta del ministro, sono accorsi sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che hanno preso in consegna l'arrestato e hanno raccolto la denuncia della donna, di origini brasiliane. Dopo l'udienza di convalida dell'arresto, i giudici del tribunale di Roma hanno deciso per il rinvio a giugno del processo e la remissione in libertà dell'uomo. Intanto, sono in corso le indagini per identificare e rintracciare il complice.