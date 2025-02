Ciampino, scoppia l'incendio all'aeroporto: "Fiamme appiccate da un migrante arrivato da poco in Italia"

05 febbraio 2025 a

Il traffico aereo è stato sospeso sull’aeroporto di Ciampino a causa di un piccolo incendio divampato in un locale tecnico alla base della torre di controllo. L’Enav ha reso noto che il personale della sala operativa è stato fatto allontanare per il fumo. Decolli e atterraggi sono dunque momentaneamente sospesi nell’attesa che il fumo si disperda. Non si registra alcun danno alle apparecchiature utili all’ operatività della torre di controllo. Le cause dell’incendio sono al momento al vaglio da parte delle autorità competenti. Dopo i primi accertamenti è emersa una circostanza inquietante.

A quanto si apprende, l’incendio divampato in un locale tecnico posto alla base della torre di controllo delll’aeroporto di Ciampino sarebbe stato appiccato da un migrante georgiano arrivato da pochi giorni in Italia. L’uomo è stato fermato dalla polizia. Si tratta di un cittadino georgiano. Le fiamme, spente in pochi minuti dai vigili del Fuoco, si erano sviluppate negli uffici sotto la torre di controllo. La posizione del fermato dalla polizia è al vaglio.