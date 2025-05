Cardinale Tagle, la cugina? Badante a Milano

Il Conclave sta per iniziare. E tra i possibili successori di Papa Francesco, il nome del cardinale filippino Luis Antonio Tagle – 67 anni, già arcivescovo di Manila e attualmente alla guida della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli – continua a emergere con una certa frequenza. A raccontare un ritratto inedito del porporato, con un mix di affetto e ironia, è una sua parente stretta: Violetta Rivera, 60 anni, che oggi lavora come collaboratrice domestica a Milano.

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Violetta ha parlato con semplicità del legame familiare che la unisce al cardinale, pur esprimendo dubbi sulla possibilità che possa diventare Papa: "Figurarsi, uno come lui che diventa Papa... troppo giovane, è impossibile", taglia corto. Ma la frase suona più come un gesto scaramantico che come una reale convinzione, soprattutto considerando l’orgoglio con cui parla del cugino e l’attenzione con cui tutta la famiglia segue le vicende legate al Conclave.

Violetta è un volto noto anche a Brugherio, cittadina brianzola dove ha vissuto per oltre dieci anni lavorando come badante per la nonna dell’attuale sindaco, Roberto Assi. Proprio lui ricorda con affetto: "Di lei posso solo parlare bene, come dell’intera comunità filippina". E aggiunge: "Allegra, solare, ormai era una di famiglia".