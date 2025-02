Un filo di colla sopra la tua porta: cosa significa e cosa rischi, l'allarme delle autorità

07 febbraio 2025 a

Un filo di colla sulla porta: questa l'ultima tecnica messa a punto dai ladri per capire se qualcuno è in casa ed eventualmente entrare in azione per commettere il furto. A utilizzare questo stratagemma sarebbero soprattutto i malviventi di origini georgiane. In genere il sopralluogo precede di qualche giorno il colpo. La tecnica per capire quale appartamento svaligiare è stata mostrata in un video pubblicato su un gruppo Facebook di quartiere: nel filmato si vede un uomo che, con fare sospetto, sigla diverse porte di un condominio in via Enrico Fermi, in zona Marconi.

“Ha messo la colla in tutte e 4 le scale”, ha raccontato una residente. La tecnica prevede due fasi: nella prima si mette la colla su tutte le porte; nella seconda fase invece i malviventi tornano nel palazzo preso di mira nei giorni successivi. E lì fanno delle valutazioni: se la colla, ormai secca, è ancora al suo posto, scatta il via libera. La casa è vuota perché nessuno vi ha fatto rientro dal giorno del sopralluogo. A quel punto i ladri possono entrare in azione.

Intanto, i colpi sono aumentati nell'ultimo periodo: lo scorso 15 gennaio due georgiani di 23 e 34 anni erano pronti a entrare dentro un’abitazione in via Franco Sacchetti quando sono stati colti sul fatto dalle forze dell'ordine. I due ladri sono stati sorpresi da due agenti di polizia fuori servizio e poi arrestati per tentato furto. A incastrarli anche le immagini provenienti dalle videocamere di sorveglianza presenti nel palazzo, che avevano ripreso pure le fasi del sopralluogo con i fili di colla.