Meteo Giuliacci, drastico crollo termico: gelo, i 10 giorni che manderanno in tilt l'Italia

Nuove perturbazioni in arrivo sull'Italia porteranno maltempo e freddo per tutto il fine settimana, con tanto di nuvole, piogge e nevicate su molte regioni. Non è escluso, inoltre, che in alcune zone la neve si spinga fino a quote di pianura. In ogni caso, i fiocchi - salvo qualche eccezione - cadranno per lo più sulle zone montuose. E il freddo risulterà tutt'altro che intenso, con le temperature che si limiteranno a oscillare attorno ai valori normali per il periodo. Tuttavia, come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul sito meteogiuliacci.it, c'è la possibilità che, prima della fine dell'inverno, sull'Italia irrompano correnti davvero gelide capaci di portare freddo intenso e nevicate a quote molto basse.

Il gelo, in ogni caso, non arriverà la settimana prossima. Che, per quanto perturbata, non sarà molto fredda: le temperature rimarranno in generale nella norma o leggermente al di sopra. Ciò che sicuramente ci sarà nei prossimi sette giorni è la pioggia, che bagnerà il Paese da Nord a Sud quasi tutti i giorni. La neve, invece, scenderà solo in montagna e non ci saranno condizioni di gelo. Delle clamorose sorprese sono possibili nella settimana successiva, quella che va dal 17 al 23 febbraio.

Gli ultimi dieci giorni del mese, stando alle ultime proiezioni, potrebbero essere caratterizzati dall'irruzione sull'Italia di correnti gelide di origine artica provenienti da nord e destinate a invadere prima il Centro-Nord per poi propagarsi anche al Sud. L'irruzione gelida potrebbe causare un brusco e diffuso calo delle temperature, accompagnato da momenti di forte maltempo. Se queste previsioni venissero confermate, la neve potrebbe scendere fino a quote molto basse in diverse regioni del Nord e su parte del Centro.