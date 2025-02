Giorgia Meloni, sfregio al Carnevale di Viareggio: occhi spiritati, stivali militari. E sul pube...

10 febbraio 2025 a

L'odio rosso arriva fino al Carnevale di Viareggio. Domenica 9 febbraio, in apertura dell'edizione 2025, ecco che sfila un manichino raffigurante Giorgia Meloni. Tra i carri si vede quello di Alessandro Avanzini dal titolo "Per una sana e robusta Costituzione". Fin qui nulla di strano se non fosse che la leader di Fratelli d'Italia è ritratta con gli occhi spiritati, un paio di marziali pantaloni militari, con la fiamma ad altezza pube e dagli stivaloni militari.

Per non farsi mancare nulla, il presidente del Consiglio tenta inutilmente di uscire dai pantaloni nazisti con la benedizione di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere viene mostrato che sorride dal cielo, circondato dall'aureola. Insomma, la Meloni rappresenterebbe un pericolo per la Costituzione e quindi per il Paese. Finita qui? Niente affatto. Meloni è protagonista di altre rappresentazioni di gruppo: quella di Edoardo Ceragioli, dove Meloni vestita da parroco somministra l’olio santo a una sinistra ridotta a scheletro; e in quella di Giampiero Ghiselli.

Gli sciacalli del giorno del ricordo: ecco le brigate dell'odio rosso

Qui il premier presenta gli occhi spiritati, il fez con la fiamma in testa e viene fatta sfilare in auto, dove sta in piedi, condotta dal Guido Crosetto e scortata, tra gli altri, da Giovanni Donzelli e Matteo Salvini. Intanto non sono mancate le consuete polemiche. Il presidente della Provincia Marcello Pierucci, che in quel momento era in compagnia del governatore, Eugenio Giani, non è stato fatto salire sul palco perché la sua "presenza non era prevista". Apriti cielo.