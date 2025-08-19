Viareggio, chiede una sigaretta a un 80enne e lo colpisce a sassate: chi è l'aggressore

Colpito con un sasso a un occhio senza alcun motivo mentre porta fuori il cane a Viareggio (Lucca). Vittima un 80enne viareggino, che ora rischia di perdere la vista, mentre a scagliare il sasso sarebbe stato un uomo di origini straniere. È successo ieri sera - lunedì 18 agosto -, intorno alle 21, all'inizio del viale dei Tigli, nella pineta di Levante in Darsena. L'anziano è stato preso alla sprovvista dallo straniero, che gli ha lanciato contro il sasso.

Paura anche a Taranto, dove un uomo di 43 anni la notte scorsa è stato ferito da un colpo di pistola mentre era per strada con sua moglie. La donna lo ha portato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Il 43enne, ferito all'ascella da un combattimento, non è in pericolo di vita. La moglie avrebbe riferito agli operatori sanitari che era col marito quando, in via Oberdan, sono stati esplosi diversi colpi di pistola da alcune persone che erano a bordo di due scooter in transito. Solo dopo qualche istante il marito avrebbe accusato dolore, accorgendosi di essere stato colpito.