Civitavecchia, il maxi-colpo dei ladri nella villa del patron di Mondo Convenienza

Un'altra rapina in villa, un altro incubo per una vittima "eccellente". A venire preso di mira da una banda di malviventi è stato questa volta Giovan Battista Carosi, patron della catena di negozi di arredamento Mondo Convenienza.

Sabato sera a Civitavecchia un gruppo di sei uomini, a volto coperto e armati di pistola, è entrato nella sua abitazione. In casa c'erano il proprietario e il cognato. Ricco il bottino: i delinquenti, sotto la minaccia dell'arma, si sono fatti consegnare circa 50mila euro in contanti, per poi procedere al "colpo" vero e proprio: la banda ha infatti provveduto a smurare una cassaforte con dentro due Rolex d'oro. Nella refurtiva oggetti di valore e argenteria per un valore ancora da quantificare: non si eslude un valore complessivo di alcune centinaia di migliaia di euro.

Carosi e il cognato sono stati rinchiusi in uno dei bagni dell'abitazione. La Polizia sta indagando per risalire all'identità dei componenti della banda, organizzatissima e con evidente esperienza in blitz di questo tipo, anche per il fatto che nessuno è rimasto ferito e né Carosi né il cognato siano stati picchiati. Tutto "chirurgico", tutto calcolato con "precisione svizzera". Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso i ladri durante la fuga o all'arrivo nell'abitazione.